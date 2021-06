Lagmannsretten heldt oppe frifinninga av Dagbladet i sak om ærekrenkingar

innenriks

Avisa, sjefredaktør Alexandra Beverfjord og journalist Jorun Gaarder var saksøkt for ærekrenkingar av ein overgrepsskulda mann.

Bakgrunnen for søksmålet er ei sak der ei kvinne, som stod fram med fullt namn og bilete i avisa, skulda den anonymiserte mannen for fleire overgrep då ho var lita.

Mannen meiner han lett kan identifiserast gjennom artikkelen, og dette var òg grunnen til søksmålet.

Saksøkjar kravde 5 millionar kroner i oppreisning frå Dagbladet AS, 500.000 kroner frå redaktøren og 250.000 kroner frå journalisten og den kvinnelege kjelda i saka.

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte avisa, sjefredaktøren og journalisten, meiner dommar er viktig.

– Klientane mine er sjølvsagt fornøgde med at lagmannsretten har gitt dei fullt medhald, at den anerkjenner viktigheita av denne forma for journalistikk og – ikkje minst – at retten anerkjende at Dagbladets kjelde, som var modig og stod fram med historia si, også har rett til å dele historia si, skriv han i kommentar til NTB.

