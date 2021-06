Lærarar og barnehagetilsette skal prioriterast i vaksinekøen

innenriks

Grunngivinga er at vaksinasjonen av heile befolkninga tek lengre tid enn anteke, og at lærarar og barnehagetilsette blir flytta fram i vaksinekøen for å vere vaksinert når skulane opnar på grønt nivå etter sommarferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.