Jonsokaftan nesten utan regn

– Det ser eigentleg ganske greitt ut for store delar av Noreg. Det passar veldig godt på ein jonsokaftan, seier vakthavande meteorolog Rannveig Eikill før ho utdjupar at det kan vere fare for litt regn på indre strøk av Austlandet utpå kvelden, medan Trøndelag vil oppleve at det blir meir skyer utover ettermiddagen.

Varmt og fint

Men elles er det gode vêrnyheiter Eikill har for dei som har tenkt å vere ute på jonsokkvelden.

På Sør- og Austlandet vil gråvêret forsvinne til onsdag. Det ser ganske fint ut med sol og temperaturar over 20 grader mange stader. Finvêret som Vestlandet vil oppleve utover onsdagen, går over til skyer mange stader. Ytst på kysten av Nordvestlandet kan det bli regn.

– Sol mange stader i nord

Også i Trøndelag blir godvêret mindre prangande av at skyer trekkjer inn utover ettermiddagen på jonsokaftan. Skyene trekkjer inn i kyststrøka, og i dei indre strøk av Trøndelag kan vêret bli betre. I Nord-Noreg blir det stort sett opphaldsvêr. Det blir litt meir skyer i nordre del av Nordland og søre del av Troms.

– Det blir ganske fint generelt i Nord-Noreg og sol mange stader, seier Rannveig Eikill til NTB.

Ho peikar ut Sørvestlandet, Sørlandet og Austlandet som vêrvinnarane på jonsokaftan.

– Det er der det ser ut som det blir mest sol. På nordaustlandet kan det bli godt over 20 grader på ettermiddagen, seier meteorologen.

