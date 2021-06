Ja til å prøve ut nullutslepp i Bergen og Oslo

innenriks

– Regjeringa vil leggje til rette for utprøving i form av pilotprosjekt. Nullutsleppssoner kan bidra til raskare innfasing av nullutsleppskøyretøy, seier Hareide til Aftenposten.

Bergen og Oslo ønskjer å teste ut slike forbodssoner for å redusere utslepp av skadelege klimagassar frå bensin- og dieselbilar.

Det er Statens vegvesen som får oppdraget med å leggje til rette for nullutsleppssoner og skal vurdere korleis det kan gjennomførast utan å omfatte hovudvegnettet og riksvegar.

Innføring betyr forbod mot diesel- og bensinbilar i enkelte gater eller område i byane. Det er ikkje kjent korleis forbodet påverkar hybridbilar.

Samferdselsministeren seier den største utfordringa er å få liva til innbyggjarane og næringslivet til å fungere med restriksjonane.

– Vi må ikkje lage for store ulemper for folk som ikkje har råd til å kjøpe elbil umiddelbart, seier Hareide, som vedgår at det er «riktig å påpeike at dette er inngripande tiltak».

I Oslo er det i første omgang sentrum frå Aker Brygge til og med Tøyen, Grønland og Vaterland i aust som blir ramma. Sonene skal etter planen vere på plass i 2023, skriv Aftenposten.

Stavanger og Trondheim er òg interessert i å greie ut nullutsleppssoner.

