Godtok ikkje koronabøter i Bergen – møter i retten tysdag

Kvinnene er dei første som prøver ei sak om koronabøter i Hordaland tingrett, melder NRK.

Natt til 15. november i fjor gav politiet bøter for i alt 70.000 kroner etter ein fest med 15 personar i Sandviken i Bergen. Dei to kvinnene nekta å godta bøtene på høvesvis 10.000 kroner og 5.000 kroner.

Vest politidistrikt har i alt skrive ut 30 bøter etter festing under pandemien.

Forsvararen til kvinnene, advokat Didrik Beck Rodarte, seier dei tek saka til retten på prinsipielt grunnlag.

– Det er ikkje fordi dei er motstandarar av koronarestriksjonane generelt. Det er fordi dei meiner prosessen var for dårleg dei to første vekene då forbodet gjaldt, seier han.

To dagar før festen hadde Bergen sitt høgaste smittetal under pandemien. Då vart den mykje omdiskuterte fempersonarsregelen innført.

Rodarte argumenterte i retten for at byrådet ikkje gjorde tilstrekkelege medisinfaglege vurderingar før innføringa av forsamlingsforbodet. Han understreka samtidig at han trur byrådet genuint ønskte å verne innbyggjarane i byen.

– Men gode intensjonar held ikkje når ein gir straff, sa han.

