Dei raudgrøne lovar omkamp om karakterbasert opptak

innenriks

– Sp vil oppheve karakterbasert opptak som nasjonal ordning. Vi er sterkt imot den nasjonale overstyringa som regjeringa her gjennomfører, seier den utdanningspolitiske talspersonen til partiet Marit Knutsdatter Strand til NTB.

Måndag kveld vart det klart at regjeringa har vedteke at det skal innførast nasjonale reglar for fritt skuleval frå våren 2022, der karakterar skal vere grunnlaget for inntak til vidaregåande skular.

Vedtaket inneber at fylkeskommunane anten må ha karakterbasert opptak i heile fylket, eller innanfor maksimalt seks fastsette inntaksområde.

– Dette avgjer fylka best sjølv

Strand viser til at det har vore ytra sterk motstand mot å innføre inntaksordninga på nasjonalt plan, og meiner regjeringa kjem med vedtaket mot betre kunnskap.

– Vidaregåande skule er av dei største og viktigaste oppgåvene til fylka, og kan ikkje bli sniksentralisert til staten ved å fjerne styring av opptaket til skulane, seier Strand.

Også Ap, som Sp ønskjer å gå i regjering med etter valet i haust, lovar omkamp.

– Viss høgreregjeringa meiner det er lurt å overstyre alle folkevalde frå eit kontor i Oslo, kan dei berre leggje festtalane om meir lokaldemokrati i skuffa. Ulike ordningar fungerer i ulike fylke, og dette avgjer fylka best sjølv, seier den utdanningspolitiske talspersonen til partiet Torstein Tvedt Solberg til Utdanningsnytt.

– Skal stoppast umiddelbart

SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås seier til Utdanningsnytt at ordninga i regjeringa «skal stoppes umiddelbart når ny regjering tar over».

– Regjeringa burde etter mi oppfatning, skrinlagt heile forslaget som har møtt massiv motstand i eit samla Skule-Noreg. Til og med NHO er usamd med regjeringa. Noreg er eit langstrekt land, med store lokale forskjellar, og gode løysingar for skular og elevar blir bestemt best lokalt, seier ho.

Leiaren i Utdanningsforbundet Steffen Handal meiner regjeringa med vedtaket set ideologi føre faglege råd og lokaldemokrati.

– Behova er svært ulike i til dømes Nordland, Vestland, Viken og Oslo. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for vidaregåande opplæring, då må dei sjølvsagt òg kunne utvikle, og lokalt bestemme, inntaksordningar som eignar seg best, seier Handal til NTB.

