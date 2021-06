innenriks

Formålet med høyringa er å få synspunkta til høyringsinstansane på den tekniske utforminga av avgifta, og dessutan val av avgiftsmodell, opplyser Finansdepartementet.

– Andre spørsmål, som det konkrete nivået på avgifta, vil regjeringa komme tilbake til når eit forslag eventuelt blir fremja for Stortinget, blir det opplyst.

Bransjen sjølv har gitt uttrykk for at dei ønskjer ei form for skatt eller avgift som kjem vertskommunar til gode og har etterlyst ei avklaring

