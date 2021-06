30 år sidan kongeparet vart signa i Nidarosdomen

innenriks

Ved å la seg signe i kyrkja, vidareførte kongeparet ein tradisjon kong Olav innførte i 1958.

Under seremonien vart kong Harald signet som ein «konge av folkeviljen», noko som skil seg frå skikken med å krone kongen – som vart fjerna frå Grunnlova i 1908.

Sjølve signinga vart skildra som ein stor folkefest. Mange tusen menneske møtte fram i Trondheim sentrum då kongeparet køyrde i open bil til signingsgudstenesta. Nærare 2.000 menneske hadde fått plass inne i Nidarosdomen.

– Styrk og lei han

Med den høgre handa si på den knelande kong Haralds hovud las Nidaros-biskop Finn Wagle signingsbønna.

– Sign kong Harald V, styrk og lei han i gjerninga hans som Noregs konge. La tenesta hans for folk og kyrkje bli til velsigning, sa han mellom anna.

Deretter vende biskopen seg mot dronninga:

– La hennar verke vere til støtte for gjerninga til kongen. Hjelp henne å bruke evner og krefter til glede og gagn for Noregs land og folk, sa han mellom anna.

Til stades var heile regjeringa og alle biskopane i landet, som var kledde i staselege kapper.

Forsvaret sette òg preget sitt på Trondheim under signinga, med 700–800 soldatar i espalier langs Munkegata, kongesaluttar frå kanonane på Kristiansten, 19 marinefartøy på Trondheimsfjorden og 20 jagarfly i formasjon over byen.

Kroning avskaffa

Signinga av kong Harald og dronning Sonja hadde mange likskapstrekk med kroninga i tidlegare tider av kongar og dronningar.

Ein viktig forskjell var at ordlyden i bønna var annleis. Kongens bestefar, kong Haakon, vart ved kroninga i 1906 ein «konge av Guds nåde», og altså ikkje ein «konge av folkeviljen».

Politikarane på Stortinget avskaffa eigentleg kongekroning med ei grunnlovsendring i 1908, men kyrkja og kongehuset skapte 50 år seinare ein ny tradisjon, som oppheva mykje av verknaden av grunnlovsendringa. Kong Olav vart i 1958 signa etter eige ønske, og utan nokon spesiell heimel i norsk lov. Det nære sambandet mellom Kyrkja og kongehuset var retta opp igjen.

Offisiell mottaking

Statsminister Chr. Michelsen hadde ved kroninga i 1906 ein viktig plass i seremonien i Nidarosdomen. Saman med biskop Vilhelm Wexelsen sette han kongekrona på kong Haakons hovud, og dronningkrona på hovudet til dronning Maud.

Statsminister Gro Harlem Brundtland hadde ingen slike oppgåver under kroninga av kong Harald og dronning Sonja i 1991. I Nidarosdomen var ho tilskodar, på same måte som statsminister Einar Gerhardsen var det i 1958.

Men Gro Harlem Brundtlands regjering var etter signinga vertskap for ei mottaking for kongeparet og over 700 gjestar. Einar Gerhardsen såg på signinga som eit reint kyrkjeleg arrangement, så regjeringa hans heldt inga mottaking for kongen.

Under signinga av kong Harald og dronning Sonja i 1991 var konge- og dronningkronene på plass i kyrkja, men dei stod på kvar si søyle ved høgalteret og vart altså ikkje sett på hovudet deira.

Signingsferd

I etterkant av signinga drog kongeparet på ei ti dagar lang rundreise i Sør-Noreg for å helse på det norske folket. Ferda tilbake til Oslo gjekk langs kysten med kongeskipet Norge.

Året etterpå drog kongeparet òg på ei 22 dagar lang reise i dei nordlegaste fylka.

Skikken med å dra på ei rundreise i landet i samband med signinga går tilbake til kongane i mellomalderen, som lét seg hylle på dei ulike tinga rundt om i landet.

