Schram om å få sparken frå Norwegian: – Kom svært overraskande på meg

– Avgjerda i styret om å gi meg sparken kom svært overraskande på meg, skriv han i ein SMS til NTB.

Han opplyser at han har vore villig til å forhandle med styret om å revidere etterlønnavtalen han har med selskapet. Schrams tilsetjingsavtale fastslår ei oppseiingstid på ni månader og 15 månaders etterlønn.

– Eg har komme med konkrete tilbod som ville ha redusert denne i betydeleg grad. Desse forhandlingane førte dessverre ikkje fram, seier Schram.

Den tidlegare Norwegian-sjefen opplyser at han har vore glad for samarbeidet med styret, fagforeiningar, crew, andre medarbeidarar og eiga konsernleiing.

– Det er ein fantastisk gjeng som det har vore eit privilegium å få leie i denne ekstremt turbulente perioden, og eg gler meg over å sjå at flya til selskapet no er på full fart opp i lufta igjen. Eg ønskjer Geir Karlsen og alle andre Red Nose Warriors lykke til vidare, seier han.

Vidare opplyser Schram at han er avskoren frå å gi ytterlegare kommentarar på noverande tidspunkt.

