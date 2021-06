Overgrepsdømd mann varetektsfengsla i Noreg etter soning i Gambia

innenriks

Mannen nektar straffskuld, ifølgje NRK.

Advokat Sigurd Klomsæt, som i mange år har hjelpt mannen i 50-åra, stadfesta tidlegare måndag overfor TV 2 at klienten er tilbake i Noreg og i politiforvaring.

Mannen i 50-åra vart arrestert av gambisk politi i 2010 etter at styresmaktene i landet vart tipsa av norsk politi. Då politiet oppsøkte mannen, hadde han visstnok fleire mindreårige gutar på soverommet i huset der han budde.

Mannen var då også sikta for fleire nye forhold som ikkje var rettsleg avgjort i Noreg etter at han tidlegare hadde vorte dømd for overgrep mot barn, mellom anna mot sin eigen son.

(©NPK)