Norwegian-sjefen har fått sparken – finansdirektør overtek toppjobben

Styret i Norwegian vedtok søndag å avslutte kontrakten. Måndag morgon vart nyheita kjend.

– Avgjerda i styret om å gi meg sparken kom svært overraskande på meg, skriv tidlegare konsernsjef Schram i ein SMS til NTB.

Han har vore konsernsjef i Norwegian sidan januar 2020, i det som har vore eit turbulent Norwegian-år. Schram har ni månaders oppseiingstid og vil støtte styret på heiltid i denne tida.

Det er Geir Karlsen, som har vore finansdirektør i selskapet sidan 2018, som overtek. Til E24 seier han at prosessen har gått fort, og at dialogen med styret byrja førre veke.

– Tidspunktet for ein restart

Styreleiar Svein Harald Øygard i Norwegian seier til NTB at han ikkje ønskjer å samanlikne Schram og Karlsen, men han trekkjer fram at sistnemnde har gjort ein utruleg god jobb i den finansielle reetableringen av Norwegian, og at han dermed er ein god mann til å leie selskapet framover.

– Jacob Schram er ein veldig dyktig næringslivsleiar. Samtidig er fokuset vårt no dei umiddelbare leveransane og forretningsplanane for 2021 og 2022, som Geir Karlsen har vore leiande i å utvikle.

På spørsmål om kvifor endringa skjer så raskt, svarer Øygard:

– No er vi forhåpentleg på slutten av koronaen. Vi startar opp med tusenvis av nye flygingar som blir lagde ut på marknaden. Det er eigentleg tidspunktet for ein restart av Norwegian.

Forlét konkursvern

Det er under éin månad sidan Norwegian kunngjorde at dei forlèt konkursvern etter ein stor rekonstruksjonsprosess der selskapet har henta inn friske pengar og vorte betydeleg slankare. Mellom anna er milliardær John Fredriksen og fleire andre kjende investorar på lista over Norwegians nye storeigarar.

Styreleiaren meiner likevel oppgåvene som ventar Norwegian framover, er steintøffe.

– Vi må få opp eit godt tilbod så raskt som mogleg. Framleis er det enorm uvisse om etterspurnaden – om folk faktisk får moglegheit til å flyge. I tillegg må vi forsterke Norwegians posisjon som ein lågkost tilbydar av flytenester i heile Noreg og sikre langsiktig berekraft i Norwegian. Vi har stor tru på at vi skal lykkast, og Geir har vist evne til å levere fantastiske resultat. Vi ser optimistisk på det som kjem, seier styreleiaren.

– Har det vore noka form for konflikt i samband med dette skiftet?

– Eit skifte er alltid krevjande. Men bakgrunnen for valet var jo klar, svarer han.

Det var søndag kveld det vart klart at Norwegian-styret vedtok at Schram skal skiftast ut med Karlsen, men Øygard vil ikkje seie når dette var noko styret byrja å tenkje på, eller kva som er årsaka til at Schram ikkje lenger er ønskt.

Krangel om vederlag

Schram vil fram til mars få den noverande lønna si, opplyser Norwegian. Deretter vil det 15-månders sluttvederlaget bli gitt i månadlege utbetalingar, som spesifisert i tilsetjingskontrakten frå 20. november 2019.

– Styret har prøvd å redusere sluttvederlaget for å spegle utfordringane luftfarten står overfor, men lykkast ikkje å komme til semje om dette, heiter det i pressemeldinga der leiarskiftet vart kunngjort.

Schram opplyser på si side at han har komme med konkrete tilbod som ville ha redusert sluttvederlaget betydeleg, men at forhandlingane ikkje førte fram. Den tidlegare konsernsjefen seier vidare at han er avskoren frå å gi ytterlegare kommentarar på noverande tidspunkt.

Jacob Schram var sjef i Circle K før han vart utnemnd til ny Norwegian-sjef i november 2019.

Då hadde finansdirektør Geir Karlsen sete i sjefsstolen som konstituert etter at Norwegian-grunnleggjar Bjørn Kjos kunngjorde avgangen sin i juli. Då Schram kom inn, gjekk Karlsen tilbake til jobben som finansdirektør og visekonsernsjef.