Norwegian-sjef Jacob Schram sluttar – Geir Karlsen blir ny konsernsjef i flyselskapet

Det opplyser Norwegian i ei pressemelding måndag morgon.

Schram har ni månaders oppseiingstid, og vil støtte styret på heiltid i denne oppseiingstida ut mars neste år.

- Han vil inntil då få den noverande lønna si, og deretter vil eit 15-månaders sluttvederlag bli gitt i månadlege utbetalingar, som spesifisert i tilsetjingskontrakten frå 20. november 2019. Styret har prøvd å redusere sluttvederlaget for å spegle utfordringane luftfarten står overfor, men lykkast ikkje å komme til semje om dette, heiter det i pressemeldinga.

Samtidig opplyser selskapet at Geir Karlsen frå måndag er ny konsernsjef.

– Eg er glad for å kunne kunngjere at Geir Karlsen har akseptert førespurnaden i styret om å tre inn i rolla som konsernsjef i Norwegian. Karlsen har leidd ein vellykka finansiell rekonstruksjon av Norwegian, og han har den kompetansen, fokuset, tilliten og engasjementet som gjer han til den beste konsernsjefen for Norwegian, seier styreleiar Svein Harald Øygard.