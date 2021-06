MDG inne med to mandat på ny Oslo-måling

innenriks

– Eg trur først og fremst at det reflekterer at mange av dei som stemde på oss i 2015 og 2019, ser at dei har fått veldig mykje igjen for stemma si her i Oslo. Mistillitssaka gjekk nok over hovudet på veldig mange, seier toppkandidat Lan Marie Berg til VG.

Med 9 prosent oppslutning er MDG femte største parti på målinga Respons Analyse har gjennomført for avisa. 603 personar er intervjua mellom 17. og 19. juni. Feilmarginen er mellom 2 og 4 prosent.

Arbeidarpartiet får 19,9 prosents oppslutning på målinga, 8,5 prosentpoeng ned frå valet i 2017. Høgre får 28,6 prosent og er klart største parti på målinga.

SV er tredje største parti med 12,4 prosent, medan også Raudt (9,2) er inne med to mandat.

Med 4,7 prosent oppslutning ligg Sp an til å få valt inn éin kandidat frå Oslo for første gong sidan Arne Haukvik vart vald inn i 1993.

Også Frp (7,8) og Venstre (5,3) ligg an til å få inn ein kandidat, medan KrF berre har ei oppslutning på 1,5 prosent.

