Listhaug vil at kommisjon skal sjå på koronasmitten blant innvandrarar

– Eg meiner tida er inne, no har ein fått kontroll. Det var vanskelegare å ta opp dette då smittesporinga gjekk føre seg, og pandemien var ute av kontroll. No må vi ta lærdom, seier Listhaug til Dagens Næringsliv.

Listhaug meiner at ein slik kommisjon bør sjå på kva utfordringar manglande integrering har gitt landet under pandemien, og kva sårbarheit dårleg integrering gir Noreg før framtidige kriser.

Ho meiner utfordringane har vorte prøvd skubba under teppet, og ho hevdar at nokre innvandrargrupper har større lojalitet til storfamilien og klanen enn norske påbod og reglar.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at regjeringa har dyssa ned den høge smitten blant innvandrarar. Vidare refererer han til ein FHI-rapport om koronaåtferd og landbakgrunn og seier til DN at det ikkje er grunnlag for påstanden om at innvandrarar ikkje bryr seg om reglane i styresmaktene.

Han seier seg likevel samd i at det er behov for meir kunnskap om utfordringane Listhaug vil sjå nærare på, og at dette er noko både koronakommisjonen og ei ekspertgruppe ser på.

