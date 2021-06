Klart for nytt Ap-leidd byråd i Oslo

innenriks

– I dag har eg bede Raymond Johansen om å danne eit nytt byråd, sa Borgen på ein pressekonferanse i Oslo rådhus klokka 13 måndag.

Like etter overrekte ho Johansen eit brev der han formelt får oppdraget.

Ein dryg halvtime seinare kom svaret frå Johansen:

– Ordføraren har nettopp gitt meg i oppdrag å danne eit nytt byråd. Det oppdraget seier eg sjølvsagt ja til, seier han.

Styringsdyktig

Grunnen til at Johansen, som gjekk av førre veke, igjen får oppdraget, er ganske enkelt at samansetninga i bystyret ikkje har endra seg. Der har Johansen og dei raudgrøne samarbeidspartia fleirtal.

– Eg er glad for at eit fleirtal har peika på meg, seier Johansen.

Borgen peikar på si side på at Oslo framleis står i ein krevjande pandemisituasjon og treng eit stabilt byråd.

– Reparasjonsarbeidet etter skadane til pandemien har vi nettopp starta opp med. Så no er det viktig at vi har eit byråd som er styringsdyktig med fleirtalsforankring i bystyret, påpeikar ho.

Høgre gav opp

I minutta før pressekonferansen sat Borgen i Teams-møte med alle gruppeleiarane i bystyret.

– Det var brei semje blant alle gruppeleiarar om at eit nytt byråd bør ha ei fleirtalsforankring i bystyret for å sikre nødvendig langsiktigheit, stabilitet og tryggleik i byen, understreka Borgen, som samtidig gav gruppeleiarane ros for ein god dialog.

Den endelege avgjerda vart teken etter eit møte med Høgres gruppeleiar Anne Haabeth Rygg tidlegare måndag. Der gjorde Rygg det klart at Høgre gir opp alle planar om å danne eit borgarleg byråd.

– Etter samtalar gjennom helga har eg komme til at det er betydeleg støtte i bystyret for mange av Høgres viktigaste saker, men at støtta dessverre ikkje er stor nok til at det er mogleg å etablere eit styringsdyktig ikkje-sosialistisk byråd no, seier Rygg i ei pressemelding.

Får tid

Det førre byrådet gjekk av onsdag førre veke som følgje av mistillitsvedtaket i Oslo bystyre mot MDGs Lan Marie Berg. Sidan då har byrådet fungert som eit forretningsministerium.

Johansen vil no få den tida han treng til å setje saman eit nytt byråd, seier Borgen.

– Eg reknar med at det vil skje så fort som mogleg, seier ordføraren.

Det er opp til Johansen kven som skal ha postane i det nye byrådet. Bystyret blir informert når byrådet er på plass, seinast på neste bystyremøte 8. september.

Johansen har tidlegare kunngjort at målet hans er at det nye byrådet, til liks med det førre, skal bestå av Ap, SV og MDG. No vil han gå i samtalar med dei to partia, varslar han.

– Eg vil òg ha samtalar med Raudt, som har vore ein nær samarbeidspartnar i seks år, seier Johansen, som samtidig gjer det klart at han ønskjer å styre vidare på plattforma som vart forhandla fram i 2019.

Kven erstattar Berg?

Det store spørsmålet er kven som skal erstatte Lan Marie Berg, som har gjort det klart at ho ikkje er aktuell.

Ifølgje Avisa Oslo kan det bli ein av desse fire MDG-arane: Gruppeleiar Sirin Stav, finansbyråd Einar Wilhelmsen, fylkesleiar Sigrid Z. Heiberg eller byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Samtidig ser det ut til at dagens to SV-byrådar, Inga Marte Thorkildsen og Omar Samy Gamal, held fram, opplyser ei godt informert kjelde til Aftenposten.

På pressekonferansen ville ikkje Borgen karakterisere prosessen og det politiske kaoset det har medført for hovudstaden.

– Det som har skjedd dei siste dagane, er òg ein del av demokratiet, konstaterte ho.