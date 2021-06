Hareide revurderer omstridd fartsgrense for syklistar

innenriks

– Vi skal gjere ei reell vurdering, seier Hareide til Klassekampen.

Regjeringa innførte 18. mai nye reglar for elsparkesyklar, syklar og elsyklar. Målet var å hindre uvitig køyring på utleige-elsparkesyklar, men forbodet mot å sykle fortare enn 6 kilometer i timen forbi gåande, på fortau, gangveg og i gangfelt har fått både syklistar og politikarar til å reagere.

– Syklistane har vore tydeleg på at regelen blir opplevd som ei innstramming, seier Hareide etter eit møte med Syklistenes landsforeining. Han understrekar at intensjonen var å presisere og ikkje stramme inn.

Hareide lovar ein revurdering av forskrifta «innan ikkje altfor lang tid» og peikar på to moglege utfall.

– Anten at vi står fast på 6 km/t-grensa, eller at vi snur, og går tilbake til forskrifta slik ho var før.

Ei reversering er det syklistforeininga håpar på.

– Eg trur og håpar at forskrifta vil bli reversert. Det er så mange motargument her, som departementet no fekk betre innblikk i, seier generalsekretær Morgan Andersson til avisa.

Også Statens vegvesen har vore kritisk. Politiet har på si side ikkje instrument som kan måle så låg fart og kjem derfor ikkje til å prioritere å kontrollere den nye fartsgrensa.

(©NPK)