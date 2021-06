Flyanalytikar: Nye eigarar ville ha ny sjef i Norwegian

innenriks

Analytikaren seier at sjølv han vart litt overraska då meldinga om sjefsbyte kom frå Norwegian måndag morgon. Han meiner det likevel ikkje er unaturleg at det skjer endringar i leiinga i flyselskapet no, og legg til at han ikkje ser for seg at dette vil ha noka betydning for dei som reiser med Norwegian.

– No er det nye eigarar i Norwegian, med nytt styre og med skipsreiar John Fredriksen som ein av dei største eigarane. Geir Karlsen har allereie jobba i Fredriksen-systemet, og han har vore ein av hovudarkitektane bak redningsplanen til Norwegian, seier Elnæs til NTB.

Medan avgått konsernsjef Jacob Schram kjem frå servicebransjen og tidlegare var toppsjef i Circle K, har Geir Karlsen lang bakgrunn frå finans og shipping.

– Dei nye investorane har gått inn med fleire milliardar i ny kapital, og eg trur dei vil ha ein leiar som har ei meir finansiell orientering, seier Elnæs.

Geir Karlsen har vorte kjend i heile den internasjonale luftfartsbransjen etter den vellykka restruktureringa av Norwegian i vinter, der selskapet med nød og neppe unngjekk ein konkurs.

