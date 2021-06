Fleire middelaldrande menn blir skadde på motorsykkel

innenriks

Medan talet på omkomne i motorsykkelulykker har vore stabilt dei siste åra, har talet som blir hardt skadd i ulykker auka med 50 prosent dei siste åra, melder Trygg Trafikk.

I perioden frå 2011 til 2016 vart i snitt 16 personar hardt skadde på motorsykkel i sommarmånadene juni, juli og august. Frå 2016 til 2020 er det derimot ein auke på nesten 50 prosent med 24 hardt skadde i snitt per månad.

Over halvparten av dei skadde var i alderen mellom 45 og 64 år.

– Tidlegare var det dei yngste som hadde høgast risiko på motorsykkel, men no ser vi at det er dei godt vaksne som blir hardt skadde. Det kan ha ein samanheng med at det er fleire vaksne som køyrer MC, seier seniorrådgivar Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Ei overvekt av ulykkene er aleineulykker eller velt.

