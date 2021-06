Bent Høie har fått den første koronavaksinen sin

innenriks

Til Stavanger Aftenblad seier Høie at han ikkje kjende noko av stikket, og han takka alle som var på jobb i vaksinasjonslokalet.

– Eg gler meg til å vere meir sosial. Elles blir ferien som planlagt i Stavanger, seier han til avisa, som får opplyst at helseministeren skal få den andre vaksinedosen sin på valdagen.

Regjeringa vedtok i mai at 500 personar i samfunnskritiske nøkkelfunksjonar, mellom dei Stortingets folkevalde og regjeringsmedlemmer, skulle få gå føre i vaksinekøen. Helseminister Bent Høie var likevel blant dei som takka nei.

– Bakgrunnen for det er at eg har fått dette spørsmålet sidan januar. Og då har eg sagt heile vegen at eg kjem til å bli vaksinert på det tidspunktet det er plassen min i køen heime i Stavanger. Det ønskjer eg å stå fast ved, forklarte han til NTB.

(©NPK)