MDGs neste kamp: Få elbilen ut av byen!

– Vi meiner byane blir betre med færre bilar som står parkert rundt omkring, lagar svevestøv og okkuperer plass.

Det seier nasjonal talsperson Hulda Holtvedt i Grøn Ungdom til NTB.

Ho viser til MDGs nye partiprogram. Der går partiet inn for å redusere biltrafikken i og rundt dei større byane med ein tredel innan 2030.

Det betyr at også elbilane må vekk.

– Vi har vore veldig opptekne av at vi må redusere biltrafikken og tore å vere radikale i kor mykje vi seier at vi skal redusere biltrafikken – òg trafikken med elbilar.

Eigen politikk for byane

Holtvedt understrekar at MDG ikkje har same politikk for landsbygda.

– Eg er veldig for elbil på bygda. Men i byane så må vi kunne snakke om ikkje å planleggje byen rundt bilen, seier ho.

I byen er målet å få fleire til å sykle eller ta beina fatt.

– Viss skifta som kjem når vi skiftar til elbil, berre betyr at vi køyrer like mykje bil, og vi byggjer like mykje veg, berre for elbil, så får vi same bilbaserte byutbygging som vi har hatt i heile førre hundreår, seier Holtvedt.

– Så kampen mot bilen kjem ikkje til å stoppe berre ved at bensintanken blir bytt ut med eit batteri?

– Nei, ikkje i byane, seier Holtvedt.

– Byane våre blir meir effektive og betre å opphalde seg i viss vi ikkje planlegg rundt vegane og parkeringsplassane.

Kamp om plassen

MDGs fungerande partileiar Arild Hermstad meiner folk må ta inn over seg at også elbilen tek mykje plass.

– Og i byane har vi liten plass. Samtidig slepper òg ein elbil ut mikroplast. Elbilar lagar støy. Og det er veldig ineffektivt å basere seg på at alle skal sitje med fire tomme sete ved sida av seg og køyre saman i rushtrafikken, seier Hermstad til NTB.

Han meiner elsyklar kan dekkje mange av dei same behova som elbilar i og rundt byane.

– Men så trur eg bilen er heilt nødvendig i distrikta. For at folk skal kunne bu og komme seg rundt i distrikta, så er vi heilt avhengige av bil, seier MDG-toppen.

Sterkt engasjement

Holtvedt kallar det «stygt og slitsamt» med dei mange bilane som i dag fyller gatene i Oslo.

Kampen mot bilen har vore ein viktig del av hennar eige politiske engasjement. At det kan vere provoserande, får så vere.

– Diskusjonen om bil blir veldig personleg. Det er noko som ganske mange brukar kvar dag. Men eg opplever òg at det er eit felt som skaper begeistring blant folk, seier Holtvedt til NTB.

Hermstad meiner provokasjon er naudsynt.

– Vi har tilrettelagt samfunnet i altfor stor grad på premissane til bilen, seier Hermstad.

– Det vi treng, er ei grunnleggjande kursendring.

