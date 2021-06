Virke: Bra med gjenopning, men testkapasiteten må aukast på grensa

innenriks

– Endeleg får reiselivsnæringane ein dato å ta omsyn til, meir føreseielegheit og fornuftige lettingar. Vi er særleg fornøgde med at ein aukar terskelen for innreisekarantene til same nivå som EU frå 5. juli. Dette er eit viktig første steg for gjenopning av internasjonal reiseverksemd, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Virke meiner dette er ein gledesdag for kulturlivet, og at reiselivet og serveringsbransjen fekk mange viktige avklaringar fredag. Regjeringa har bestemt at neste trinn i gjenopningsplanen blir sett i verk 20. juni klokka 12.

Men for å handtere auka innreise til Noreg, forventar Virke meir handling frå regjeringa:

– Når regjeringa no opnar meir opp, forventar vi òg at dei òg aukar testkapasiteten på grenseovergangar og flyplassar, slik at vi unngår unødvendige forseinkingar. Det er ikkje nok å planleggje for lang kø, seier Kristensen.

