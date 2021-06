TUI strålande nøgde med dei nye reiseråda

innenriks

– Dette er fantastiske nyheiter, og noko vi har venta lenge på, seier kommunikasjonssjef i TUI, Nora Aspengren.

Regjeringa melde fredag at det blir gjort lettingar i reglane for innreisekarantene og karantenehotell, og at det med det blir opna for meir reising inn og ut av Noreg.

– Vi har gode erfaringar frå våre andre marknader som er godt i gang, og vi veit at reiser kan gjennomførast på ein trygg og god måte. Dei to siste flya våre landa på norsk jord frå Kreta og Rhodos den 23. august 2020, så den 17. juli markerer 328 dagar sidan vi var i lufta sist, seier Aspengren.

17. juli er datoen selskapet startar flygingar igjen.

