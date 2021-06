Styrta helikopter skal undersøkjast

innenriks

Piloten omkom då helikopteret flaug inn i ei høgspentlinje og styrta ved Lannerheia på E18 i Porsgrunn i Telemark seint torsdag kveld.

Fredag morgon klokka 6.15 var to medlemmer av Havarikommisjonen framleis på staden.

– VI har sikra ulykkesplassen og tek med helikopteret til Kjeller der vi skal ta ein nøye gjennomgang av vraket. Vidare vil vi gjennomføre samtalar med dei som kan ha informasjon av betydning, seier Kåre Halvorsen til NTB.

Han seier Havarikommisjonen vil få kartlagt alle forhold rundt ulykka, også vêret som skal ha vore veldig dårleg med kraftig regn og lyn.

– Vi vil ikkje spekulere om kva som har skjedd. No startar vi undersøkinga, så kjem vi til å gi informasjon etter kvart, seier Halvorsen.

Søraust politidistrikt opplyste natt til fredag at dei tok sikte på å fjerne vraket frå vegkanten ved 6-tida om morgonen, men like før klokka 7 opplyser politidistriktet til NTB at det framleis ligg på ulykkesstaden. Trafikken forbi staden er regulert til 30 kilometer i timen.

