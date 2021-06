Sju personar i Kongsvinger fekk saltvassinjeksjon i staden for vaksine

innenriks

På Facebook-profilen til kommunen opplyser Kongsvinger kommune at ein rutinesvikt medførte at sju av dei 147 som vart vaksinert i Holthallen mellom klokka 12 og 13.30 torsdag, har fått saltvassinjeksjon i staden for vaksine.

Det var Mitt Kongsvinger som først skreiv om saka.

Kommunen opplyser at alle som fekk vaksine i dette tidsrommet, vil bli kontakta av vaksineteamet. Dei vil ved hjelp av blodprøver og individuell vurdering avdekkje kven dei sju er.

Desse vil få tilbod om ny vaksinasjon så snart kommunen får avklart kven det er snakk om. Kommunen har informert Folkehelseinstituttet (FHI) om hendinga.