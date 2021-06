Sivilombodsmannen meiner smittevernlova bør reviderast

innenriks

Sivilombodsmann Hanne Harlem sluttar seg til innspela i den første rapporten frå koronakommisjonen om handteringa til styresmaktene av koronapandemien.

I høyringsfråsegna skriv ho at det har komme ei rekkje klagar til Sivilombodsmannen sidan mars 2020 på måten pandemien har vorte handtert på.

– Vi har mellom anna fått klager over avslag på innsyn, ulike smitteverntiltak og lang saksbehandlingstid i forvaltninga. Vi har òg undersøkt korleis innsette vart teke vare på i fengsel i byrjinga av pandemien, skriv Harlem i ei pressemelding.

Ho tek mellom anna til orde for at ein presiserer dei vide fullmaktene som ligg i smittevernlova, og dessutan at ein ser på korleis kontroll med inngripande kommunale forskrifter bør sikrast.

I tillegg etterlyser ho meir offentlegheit rundt grunngivingane for dei inngripande tiltaka som er innførte, og viser mellom anna til at mange av forskriftene i smittevernlova ikkje inneheld dette.

– Etter synet til ombodsmannen bør det – etter erfaringane frå koronapandemien – òg blir vurdert om smittevernlova i større grad bør innehalde rettstryggingsmekanismar som gir den enkelte moglegheit til å ta vare på rettane sine ved inngripande smitteverntiltak, slik som søknadsprosessar for unntak, tilsyn og klagemoglegheiter, skriv Harlem.

Ho meiner òg det er behov for betre kontroll med korleis ordninga med karantenehotell har vore praktiserte, og viser til at det har komme ei rekkje klagar òg på dette området.

