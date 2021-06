SV meiner Aps 100-dagarsplan er skuffande

innenriks

– Vi fekk kaffien i halsen då vi såg at Ap la opp til så lite redusering av forskjellar i samfunnet, seier nestleiar i SV Torgeir Knag Fylkesnes til NRK.

100-dagarsplanen er ei oversikt over dei første tinga Støre skal gjennomføre viss Arbeidarpartiet vinn valet til hausten.

Ap gjer ikkje nok for å fjerne sosiale forskjellar og gjenreise velferdsstaten, meiner SV, som samtidig reagerer på at berre tre av 40 tiltak er retta mot usosiale kutt.

– Nokre av dei mest hjarterå kutta i velferdsstaten som rammar dei som verkeleg treng hjelp aller mest, det ligg faktisk ikkje i planen til Ap, seier Fylkesnes.

Ifølgje Støre har Arbeidarpartiet prioritert punkt som vil sikre at fleire kjem i arbeid, at velferda blir sikra og at det blir kutta utslepp og skapt jobbar, dersom han blir vald.

– Vi vil at Arbeidarpartiet i regjering umiddelbart kan starte arbeidet med ein ny kurs som betyr noko i kvardagen til folk, har Støre sagt til NTB.

