Reiserådet for EØS, Storbritannia og Schengen blir oppheva 5. juli

innenriks

– I tråd med gjenopningsplanen opnar vi no for at fleire igjen kan reise til utlandet. Sjølv om reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og enkelte land på EUs tredjelandsliste blir frå oppheva og med 5. juli, er situasjonen framleis uføreseieleg, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

Fallande smittetal, meir vaksinasjon i mange land og aukande bruk av koronasertifikat gjer at regjeringa no kan oppheve reiserådet om å unngå unødvendige fritidsreiser til EØS, Schengen og Storbritannia og landa på EUs tredjelandsliste som FHI ser på som trygge.

Ifølgje gjenopningsplanen til regjeringa skal rådet erstattast av eigne reiseråd til spesielt ramma land.