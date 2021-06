Regjeringa krev tverrfagleg helsekartlegging av barnevernsbarn

innenriks

Regjeringa viser til at mange barn som får hjelp av barnevernet, har vore utsette for alvorlege påkjenningar. Over halvparten av barn i fosterheim eller barnevernsinstitusjon har psykiske vanskar, og mange har behov som ikkje alltid blir avdekte.

Tilsyn, undersøkingar og forsking stadfestar at barnevernet ofte ikkje har nok kunnskap om kva slags helse- og hjelpebehov barna har. Konsekvensen blir at barnet ikkje får hjelpa det treng.

– Når styresmaktene vedtek at eit barn skal flytte ut av heimen, har det offentlege eit særskilt ansvar for at barnet får god omsorg og oppfølging. Ei grundig kartlegging av behova barnet har, skal kunne gi riktig hjelp, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som får ansvar for kartlegginga.

(©NPK)