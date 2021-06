Over 50 prosent fleire melde seksuallovbrot mot barn i årets fire første månader

innenriks

Talet kjem fram i rapporten frå politiet over meldingar dei første fire månadene i år. I alt vart det meldt 367 fleire saker om seksuallovbrot mot barn under 16 år enn i same periode året før.

– Auken i talet på melde seksuallovbrot kjem særleg på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekt fleire store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltaka vart sett i verk i 2020 vart meldt svært få saker, seier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Ho understrekar likevel at det er grunn til å tru at mørketala framleis er svært store når det gjeld seksuallovbrot.