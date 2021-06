Magefeitt farlegare for menn

innenriks

Forskinga er gjord med tal frå Tromsøundersøkinga. Kroppssamansetninga til 3.700 tromsøværingar har vorte undersøkt, og tala viser at kvinner kjem betre ut enn menn.

Forskarane fann ut at måten kvinnekroppen lagrar feitt på, er forbunden med lågare risiko for hjarte- og karsjukdom.

– Problemet med det vi kallar det farlege magefeittet, det som er innanfor magemusklane og rundt organa våre, er at det gir ein høgare risiko for sjukdom. Og spesielt for hjarte-kar-sjukdom, seier stipendiat Marie Wasmuth Lundblad ved Institutt for samfunnsmedisin på UiT Noregs arktiske universitet til NRK.

Resultata frå forskinga viser at menn hadde rundt 700 gram meir magefeitt enn kvinnene.

– Det er vanlegare at kvinner lagrar feitt rundt hoftene. Måten kvinnekroppen lagrar feitt på er forbunden med lågare risiko for hjarte- og karsjukdom, seier Lundblad.

