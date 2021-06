Helsedirektoratet og FHI tilrår at den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva

innenriks

Regjeringa held pressekonferanse om neste trinn i gjenopningsplanen fredag klokka 13. Då blir det klart om dei følgjer tilrådinga.

Fallande smittetal, færre koronapasientar på sjukehusa og fleire som har fått både ein og to vaksinedosar er bakteppet for at FHI og Helsedirektoratet no vil ta samfunnet endå eit skritt i retning tilbake til normalen.

Førre gjenopningstrinn vart sett i verk natt til torsdag 27. mai. Regjeringa har tidlegare sagt at dei vil bruke om lag tre veker til vurdere situasjonen og gjere nødvendige analysar og vurderingar før ein vurderer å setje i verk neste trinn.