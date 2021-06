FHI og Helsedirektoratet vil opne for meir reising

innenriks

Det går fram av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets tilrådingar til regjeringa om trinn tre i gjenopninga av Noreg.

I dag har Utanriksdepartementet eit globalt reiseråd om å unngå reiser som ikkje er strengt nødvendige til alle land.

Helsedirektoratet og FHI foreslår no å erstatte dette med ein fråråding av reiser som ikkje er strengt nødvendig til land utanfor EØS, Schengen og Storbritannia. Dette kan forsterkast ytterlegare med strengare retningslinjer for ubeskytta og for reise til land med høg førekomst av smitte, og spesielt land med stor utbreiing av virusvariantar.

Dei to organa tilrår samtidig unntak frå karantenehotell for innreisande frå land i EØS, Schengen og Storbritannia, føresett at smittenivået i landet ein kjem frå, ligg under 500 per 100.000 dei siste to vekene.

Opphaldet på karantenehotell blir òg tilrådd forkorta for andre land.