Færder vidarefører lokale tiltak for å slå ned delta-utbrotet

Det blir innført påbod om bruk av munnbind i øykommunen i gamle Vestfold i ei veke til. Dei nasjonale lettingane vil ikkje gjelde der, og tiltaka kommunen har innført etter smitteutbrotet, blir vidareførte.

– Vi innfører ikkje dei nasjonale lettingane og har vedteke å bli verande på dette nivået i ei veke til, seier ordførar Jon Sanness Andersen (Ap) til NTB.

Færder har registrert minst 56 smitta av den nye deltavarianten etter eit utbrot som oppstod på korkonsertar. 1 av 10 smitta er fullvaksinerte, noko som gjer at FHI følgjer nøye med på utviklinga.

Fredag er det registrert tre nye tilfelle, og ingen tilfelle av villsmitte, i Færder. Det gjer at ordføraren håpar han kan unngå ei nedstenging av kommunen.

– Vi håpar jo inderleg ikkje det, og det ser jo ut som vi kan klare å unngå det, seier Andersen.

Kommunen tek no kontakt med arrangørar for å sørgje for at arrangement går føre seg på ein smittevernmessig trygg måte.

