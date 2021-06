Dette er tilrådingane frå helsestyresmaktene for trinn tre i gjenopninga

innenriks

Fredag kom FHI og Helsedirektoratet med tilrådingane sine til neste trinn i gjenopningsplanen til regjeringa. Regjeringa skal ha pressekonferanse om trinn tre i gjenopninga fredag klokka 13.

FHI og Helsedirektoratet tilrår mellom anna å:

* Oppheve den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt, men dei vil framleis at det skal vere krav om bordservering av alkohol og sitjeplassar til alle. I tillegg vurderer dei det som nødvendig og forholdsmessig at serveringsstadene ikkje kan sleppe inn nye gjester etter midnatt, for å gjere eventuell smittesporing enklare. Også kravet om registrering av gjester på serveringsstader vil halde fram.

* Tillate 100 deltakarar i private samankomstar i leigde lokale. I den opphavlege gjenopningsplanen var grensa sett til 50 deltakarar i trinn tre.

* Opne for å ha besøk av 20 gjester i private heim. Beskytta personar kjem i tillegg til denne grensa på 20 gjester.

* Avvikle det globale reiserådet om å unngå unødvendige reiser til alle land frå 1. juli, og erstatta det med reiseråd til spesielt ramma land og ein fråråding om unødvendige reiser til land utanfor EØS, Schengen og Storbritannia.

* Gi unntak frå karantenehotell for innreisande frå land innan EØS, Schengen-området og Storbritannia som har smittenivå på mindre enn 500 per 100.000 innbyggjarar, som har annan eigna karantenestad.

* Forkorte opphaldet på karantenehotell for innreisande frå land utanfor EØS, Schengen-området og Storbritannia, som har negativ PCR-test teken tre døgn etter framkomst og som har annan eigna karantenestad for resten av karantenetida.

* Opne for meir innreise. Arbeidsreiser, utlendingar med familietilknyting til Noreg og utanlandske studentar vil bli prioriterte.

Kjelde: Helsedirektoratet

