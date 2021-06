46-åring frå Kløfta mista livet i helikopterulykke i Telemark

innenriks

Politiet går ut med namnet i samråd med pårørande.

– Årsaka til ulykka er framleis ikkje fastslått, og politiet vil derfor i dagane framover avhøyre vitne til hendinga for å prøve å fastslå dette, skriv politiet i ei oppdatering fredag ettermiddag.

Ulykka skjedde seint torsdag kveld. Piloten var åleine i helikopteret, som vart liggjande i vegkanten etter at det fall i bakken. Det gjekk i bakken rundt to kilometer nord for Telemarksporten.

– Vi er heilt sikre på at han var åleine på denne flyturen, sa operasjonsleiar Øystein Eikedalen i Søraust politidistrikt til NTB kort etter at ulykka hadde skjedd.

Høgspentleidning

Han seier helikopteret er sivilt, og at flyturen ikkje var jobbrelatert. Helikopteret av typen Robinson R44 er eit lett helikopter som berre er godkjent for flyging etter visuelle flyreglar på dagtid. Det er ikkje vanleg med ferdsskrivar eller andre typar registrator eller opptakar i denne typen helikopter, skriv Teknisk Ukeblad.

Politiet slo raskt fast at helikopteret flaug inn i høgspentlinja som går over E18 på staden.

Eit vitne fortel om elendig vêr med kraftig regn, lyn og tore då ulykka skjedde.

– Helikopteret skifta retning fleire gonger før det enda i eit veldig lysglimt, fortel eit augnevitne til NRK.

Havarikommisjonen på plass

Statens havarikommisjon for transport rykte til staden og starta undersøkingar av ulykka allereie natt til fredag. Ved 6.15-tida fredag morgon sa avdelingsdirektør Kåre Halvorsen at to medlemmer av kommisjonen framleis var på ulykkesstaden, og at vraket vil bli frakta vekk.

– Vi har sikra ulykkesplassen og tek med helikopteret til Kjeller der vi skal ta ein nøye gjennomgang av vraket. Vidare vil vi gjennomføre samtalar med dei som kan ha informasjon av betydning, seier Halvorsen til NTB.

Han seier Havarikommisjonen ikkje vil spekulere i årsaka til ulykka, men arbeide med å få kartlagt alle forhold rundt ulykka, også vêret. Sidan 1997 har helikoptermodellane R22 og R44 vore involvert i 27 ulykker og hendingar som er undersøkte av Havarikommisjonen

Robinson R44-helikopteret er saman med den tidlegare modellen R22 det mestseljande allmennflygingshelikopteret i verda. Det er relativt billigare å skaffe enn mange andre helikoptermodellar, skriv Teknisk Ukeblad.

E18 gjenopna

Etter styrten vart ein høgspentleidning liggjande over både E18 og fylkesveg 3260, og det vart lange køar i begge retningar ved ulykkesstaden. Bilistar vart bedne om å køyre om via fylkesveg 32, Skien, Siljan og Larvik.

Søraust politidistrikt opplyste natt til fredag at dei tok sikte på å fjerne vraket frå vegkanten i 6-tida om morgonen, men først i 10-tida vart hevinga av maskina gjort.

Trafikken forbi staden er regulert til 30 kilometer i timen.