13-åringar skal no kunne tene pensjon

innenriks

I statsråd fredag vedtok regjeringa at alle tilsette i privat sektor får pensjon frå første krone.

Forslaget om å senke aldersgrensa, som etter planen skal innførast i 2023, var éin av tre konkrete endringar som regjeringa behandla.

– For dei aller ivrigaste kan det bety pensjonsopptening frå sommarjobb i minst sju år ekstra, frå dei er 13 år, sa Solberg til VG fredag morgon.

Den senka aldersgrensa som vart vedteken fredag, gler LO-nestleiar Roger Heimli.

– Dette er ein jubeldag for LO og alle arbeidsfolk. Ein langvarig kamp er krona med siger. Dette har vore kampsaka til LO og fagrørsla i fleire år. Ein million nordmenn har gått glipp av betydelege beløp i pensjon kvart år. Først og fremst lågtlønte og kvinner. Det var på tide at regjeringa endeleg gav etter, seier han til NTB.

Utrekningar viser at endringa vil føre til at 51.500 ungdommar vil få auka pensjonssparing.

Dei to andre endringane er at det blir innført eit minstekrav til sparing til 2 prosent frå første krone og opptil 12 G for medlemmene i ordninga, og at regelen om at ein minst må ha 20 prosent stilling for å få rett til å vere medlem i obligatoriske tenestepensjonsordningar, blir oppheva.

