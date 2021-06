Tusenvis av barn heidra kongeparet: – Eit steg ut av pandemien

innenriks

– Om litt vil kongeparet vere med på å skape minne i nokre tusen barnehovud. Desse barna vil tenkje tilbake på den gongen då alt var så annleis, då vi stod i sirkel rundt byen og møtte kongen og dronninga, sa ungdomsordførar Håkon Skram Heggen (H) i Kinn i forkant av seansen.

Kommunen ville gjerne skape folkefest, men måtte velje ein liten vri sidan samfunnet eigentleg ikkje heilt er klar for full folkefest. Løysinga vart å la kongeparet køyre rundt i byen, medan skuleklassar og barnehagebarn stod oppstilt langs vegen med norske flagg og godt humør.

Til saman 13 barnehagar og ti skular med rundt 1.800 elevar deltok, i tillegg til andre frammøtte frå befolkninga.

– Eg synest det er imponerande kva dei har av krefter, sa ei tydeleg rørt dronning til NTB i etterkant, då ho kom ut for å vinke frå akterdekket på kongeskipet Norge.

Litt dårleg vêr

I tre dagar har kongeparet vore på den første offisielle noregsreisa si etter at pandemien ramma. Vêret har vore skiftande og tidvis prega av regn. Men kongeparet og folka dei har besøkt, har vore blide.

– Det har vore heilt kjempeflott, bortsett frå vêret, seier dronninga.

Før køyreturen i Florø torsdag var representantar for kultur, frivillig innsats og næringsliv samla i kulturhuset for dialog og underhaldning saman med kongeparet. Mellom anna vart det vist eit utdrag frå det lokale Kinnaspelet.

Ungdomsordføraren retta ein spesiell takk til gjestene frå scena:

– De har gitt oss moglegheita til å opne opp og ta eit steg ut av pandemien. Under pandemien har mangelen på nærkontakt vore stor. Berre det å gi ein klem eller å ta nokon i handa har vore strengt forbode, men heldigvis skjer det endringar, sa han.

Fellesskap!

Til slutt våga forsamlinga seg på ein allsong av «Å eg veit meg eit land» av Elias Blix, saman med damekoret Fryd og mannskoret Gammen. Dronninga vart tydeleg gripen og felte fleire tårer under songen.

– Fellesskapet vi har her inne i dag, skal vi no ta ut og gi som eit minne til alle barna. Barna står i ring rundt Florø by, som eit symbol på fellesskap, sa Heggen.

Besøket i Florø markerte slutten på kongeparets tur, som har gått føre seg med kongeskipet Norge. Kongen tek fly tilbake til Oslo for å leie statsråd fredag, medan dronninga dreg vidare til Måløy for ei utstillingsopning.

