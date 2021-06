Trondheim melder mann som nekta å dra på karantenehotell

innenriks

Mannen, som bur i Trondheim, droppa å møte på karantenehotellet han vart vist til. Det er eit brot på forskrifta, seier konsulent og tidlegare politimann Roy Johnsen til Adresseavisen.

Kommunen har derfor meldt mannen. I meldinga skriv kommunen ifølgje Adressa at mannen sa ifrå at han ikkje skulle på karantenehotell. Han vart varsla om at han kunne risikere straff.

– Ein må opptre etter beskjedane ein får på grensa. Det er politiet og grensekontrollen som har ansvaret for dette, seier Johnsen.

