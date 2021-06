innenriks

Det har tidlegare vorte meldt at drifta på senteret skulle avsluttast i 2021 eller 2022. Heimdal gassenter prosesserer gass for Valemon, og Equinor skriv i ei pressemelding at produksjonen frå Valemon blir forventa å auke framover.

Det skal borast tre–fire nye gassbrønnar for Valemon i 2021 og 2022.

Når drifta på Heimdal blir avslutta i 2023, vil attverande gassreservar på Valemon bli overførte til Kvitebjørn og Kollsnes for prosessering, skriv Equinor.

(©NPK)