Støre strekk på 100-dagarsplan

– Eg liker det! seier partileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Det er Arbeidarpartiets nye 100-dagarsplan han snakkar om. Støre fortel at han har late seg inspirere av tradisjonen frå USA der nye presidentar pleier å leggje fram ei liste med mål for sine første 100 dagar i Det kvite hus.

Viss Arbeidarpartiet vinn valet i september, blir det først regjeringsforhandlingar, og så må ei ny regjeringsplattform leggjast fram, understrekar Støre.

Men partiet ønskjer òg å vise vilje til å setje kurs frå dag éin.

– No viser vi korta til veljarane og seier at på 100 dagar så vil vi i gang med dette.

Tek atterhald

Men av dei 40 punkta på Arbeidarpartiets liste, er det langt frå alle som kan gjennomførast på 100 dagar.

Støre tek atterhald på ulike måtar. Det er snakk om saker dei skal «starte arbeidet med», «komme i gang med», «legge fram forslag om».

– Dette er 40 punkt som vi meiner det er mogleg og realistisk å komme i gang med på dei første 100 dagane med ei ny regjering, seier Støre.

Ifølgje han har Arbeidarpartiet prioritert punkt som vil sikre at fleire kjem i arbeid, at velferda blir sikra og at det blir kutta utslepp og blir skapt jobbar.

– Vi vil at Arbeidarpartiet i regjering umiddelbart kan starte arbeidet med ein ny kurs som betyr noko i kvardagen til folk.

Eksportmål

Støre trekker fram punkt 14 som døme.

Der blir det fastslått at Arbeidarpartiet vil «fastsette et eksportmål på 50 prosents auke i eksporten utanom olje og gass til 2030». I tillegg vil partiet nedsette eit partssamansett utval som skal konkretisere tiltak og verkemiddel for å nå dette målet.

– Vi klarer ikkje å auke eksporten med 50 prosent på 100 dagar, seier Støre.

– Kva er då poenget med å ha med eit slikt punkt i ein 100-dagersliste?

– Eg tillegg punkt 14 veldig stor vekt. Eg ønskjer at vi frå dag éin skal ha ei regjering som på lag med norske bedrifter set eit mål om å snu den stødige nedgangen i eksport som har skjedd under Erna Solberg.

– Så det å setje målet er ei handling i seg sjølv?

– Ja, det er heilt klart.

Lovendringar

Fleire andre punkt på Arbeidarpartiets liste vil krevje lovendringar.

Det gjeld til dømes eit løfte om å fjerne den generelle tilgangen til mellombelse tilsetjingar og å forby innleige som fortrengjer faste tilsetjingar. Andre døme er eit løfte om å reversere taxireforma og å fjerne endringane som den sitjande regjeringa har gjort i abortlova.

Støre vedgår at dette lovarbeidet vil ta meir tid enn 100 dagar.

– Vi må følgje alle dei prosessane som skal følgjast med tanke på forsvarleg høyring og utgreiing. Dette er òg forslag som vi reelt vil utforme når vi får tilgang på den kompetansen som ligg i regjeringsapparatet, seier han.

Budsjettløfte

Andre løfte kan derimot oppfyllast raskare. Det gjeld spesielt saker som berre vil krevje ei endring i statsbudsjettet.

– Det vanlege, viss det blir regjeringsskifte, er at den avgåande regjeringa legg fram eit budsjettforslag, som så blir justert på nokre punkt av ei ny regjering og eit nytt fleirtal. Så noko vil vi ta der, seier Støre til NTB.

Høgre trekkjer på skuldrene

Høgres nestleiar Tina Bru meiner planen vitnar om eit Arbeidarparti som er overraskande tomt for idear etter åtte år i opposisjon.

– Her var det stort sett reverseringar eller auka pengebruk som skal betalast ved å tappe dei som skaper jobbar, for pengar, seier Bru.

– Støres forslag inneber meir stat, meir skatt og ingen ny politikk for å få ned helsekøar og tette kunnskapshol i skulen.

