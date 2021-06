SUS braut lova: To nyfødde med pusteproblem fekk ikkje hjelpa dei trong

innenriks

Nyfødd intensivavdelinga på sjukehuset blir kritisert for dårleg samarbeid, usunt arbeidsmiljø, sjukepleiarar utan riktig kompetanse og for å ha gitt foreldra til dei nyfødde for stort ansvar, skriv Stavanger Aftenblad.

Dei to barna vart begge fødde i 2019. Det eine vart fødd prematurt som del av eit tvillingpar, og mora oppdaga plutseleg at barnet ikkje pusta. Det andre barnet vart fødd til termin og pusta ikkje ved fødselen. I begge tilfella blir SUS kritisert for mellom anna ikkje å ha overflytta barna til nyfødd intensiv.

Statens helsetilsyn var på tilsyn på SUS i juni 2020 etter varsel om dei to hendingane. Helsetilsynet opplyser til Aftenbladet at dei prioriterte saka fordi dei oppfatta den som viktig.

Stavanger universitetssjukehus seier dei beklagar hendingane på det sterkaste. Fagdirektør Eldar Søreide forklarer at intensjonen ofte er å sikre at barnet og foreldra får mykje nærkontakt.

– Det er helsepersonell som har ansvar for at foreldra kan ha denne rolla og føle seg trygge. Så er det Helse Stavanger som føretak som har ansvar for å lage eit godt system som gjer at helsepersonell får dette til. I dette tilfellet har systemet vårt svikta, seier han.

