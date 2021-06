Rapport: Forskarar har vorte forsiktige med å formidle kontroversielle funn

innenriks

For første gong har synet til forskarar på ytringsfridom og offentleg formidling vorte kartlagt. Dette er gjort av Institutt for samfunnsforskning med støtte frå Stiftelsen Fritt Ord, skriv Aftenposten.

Blant hovudfunna i rapporten er at ni av ti forskarar meiner at dei bør stå heilt fritt til å uttale seg om faglege spørsmål. Sju av ti meiner at dei skal kunne uttale seg fritt om politiske spørsmål, men likevel er ein tredel redd for å bli oppfatta som politisk aktør når dei deltek i offentlegheita som fagperson.

Forskarar er òg mindre tilbøyelege til å formidle kontroversielle funn, spesielt viss funna kan opplevast som krenkjande. Under ein tredel ønskjer å formidle slike funn i nyheitsmedia.

Årsakene til motviljen er kompleksitet, «tabloidisering» og frykt for hets.

Prosjektleiar Kjersti Thorbjørnsrud ved Institutt for samfunnsforskning synest funna er viktige:

– Det er interessant å sjå at forskarar meiner at dei bør ha eit veldig fritt ytringsrom. Men når vi spør dei om dei er villige til å formidle forsking som kan vekkje reaksjonar, viser det seg at dei er mykje meir forsiktige, seier ho, og meiner dette potensielt er ein trussel for ytringsfridommen.

Rapporten viser òg at forskarar på innvandrings-, kjønns- og klimafeltet avgrensar seg oftare enn andre. Innvandrings- og integreringsforskarane har avgrensa seg mest i formidlinga si.

– Eg synest det er synd om vi ikkje bidreg nok til å formidle forskinga vår. Forsking på migrasjon er viktige bidrag til den offentlege samtalen, seier førsteamanuensis Fungisai Gwanzura Ottemöller ved Institutt for helse, miljø og likeverd ved Universitet i Bergen.

(©NPK)