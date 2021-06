PST: Trusselen frå ekstrem islamisme er ikkje lenger skjerpa

innenriks

Politiets tryggingsteneste (PST) vurderer det framleis som mogleg at ekstreme islamistar så vel som høgreekstreme vil prøve å gjennomføre terrorhandlingar i Noreg dei neste 18 månadene, skriv dei i ei pressemelding.

Grunnen til at trusselen frå ekstrem islamisme ikkje lenger er skjerpa, er mellom anna mindre fokus på krenkingar av islam i Europa, og at islamkritikarar i Noreg opptrer mindre provoserande enn det PST såg at dei hadde intensjonar om. I tillegg er det for tida lite aktivitet i ekstreme islamistiske miljø i Noreg.

PST skjerpa vurderinga si av trusselen frå islamistisk terror 30. oktober 2020.

I den nye trusselvurderinga vurderer PST det framleis dit at handlingar som blir opplevde som krenkingar av islam, vil vere ei sentral drivkraft i trusselbiletet i Noreg. Det vil seie at situasjonen kan endre seg raskt.