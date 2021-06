Oslo Børs fell frå start

innenriks

Dei aller fleste selskapa på Oslo Børs fall i verdi torsdag formiddag. Fallet kjem etter at børsar verda over reagerte på at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve onsdag melde om høgare inflasjon enn venta.

Torsdag formiddag varsla dessutan Noregs Bank at renta i Noreg mest sannsynleg vil bli sett opp i september.

NEL fall med 3,58 prosent, og solenergiselskapet Scatec fall 4,75 prosent. Norsk Hydro gjekk 1,4 prosent tilbake og Nordic Semiconductor 1,48 prosent.

Equinor steig likevel 0,88 prosent. Også DNB gjekk betydeleg fram med 1,64 prosent.

Nykommaren Elopak var torsdag morgon den mest omsette aksjen på Oslo Børs.

Kursen på nordsjøolje lét seg tilsynelatande ikkje påverke negativt av dei varsla renteendringane og steig torsdag formiddag med 22 prosent til 74,02 dollar fatet.

I Paris steig CAC 40-indeksen med 0,2 prosent, medan DAX 30-indeksen i Frankfurt fall med 0,12 prosent i morgontimane torsdag. I London fall FTSE 100-indeksen 0,36 prosent.

