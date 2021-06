Nett.no får framleis ikkje mediestøtte

innenriks

Det kjem fram etter at Medietilsynet vurderte saka på ny etter at ho var oppe i Medieklagenemnda.

Avisa Nett.no søkte om produksjonstilskot både i 2019 og i 2020, men Medietilsynet avslo begge søknadene. Avisa klaga på vedtaket for 2019, og Medieklagenemnda behandla klaga i april 2021. Nett.no har også klaga på vedtaket for 2020, og den saka blir behandla i Medietilsynet.

– Medietilsynet meiner at den økonomiske situasjonen for avisa i 2018 ikkje gir grunnlag for dispensasjon. At avisa konkurrerer regionalt på nokre temaområde, er etter vår vurdering heller ikkje tilstrekkeleg til å gi dispensasjon, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i ei pressemelding.

Kjetil Haanes, redaktør i Nett.no, svarar til Nynorsk pressekontor at dei er ekstremt skuffa og overraska over avslaget.

– Dette var uventa etter at Medieklagenemnda oppheva tilsynets opphavlege vedtak. Sjølv om det er ressurskrevjande å stadig krangle med Medietilsynet, kjem vi høgst sannsynleg til å klage på nytt ettersom vi finn grunngjevinga frå Medietilsynet merkeleg, der tilsynet ikkje tar inn over seg dagens mediesituasjon eller det overordna formålet med støtteordninga.

(©NPK)