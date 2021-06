Leiteaksjon etter sakna fiskar i Namsskogan

innenriks

Eit redningshelikopter vart ved 4-tida natt til torsdag sett inn i søket etter mannen i 50-åra, som hadde vorte meld sakna av fiskekameratane sine ved 1-tida på natta.

– Dei er ein vennegjeng som jobbar saman. Dei hadde vore på ulike stader og fiska, både i vatn og elv, og hadde ikkje sett kvarandre på 13 timar då dei melde kameraten sakna, seier operasjonsleiar Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ho fortel om at søket så langt har gått føre seg i eit område rundt hytta der vennegjengen har tilhald, men at politiet vurderer å utvide søket sidan helikopteret ikkje har gjort noko funn etter to timars aktivt søk i morgontimane.

– Vi skal inn med bakkemannskap no som dagen kjem. Røde Kors og Norsk Folkehjelp er på plass. Det er stort område på grensa til Nordland, og det er dårleg dekning der, noko som gjer arbeidet litt vanskeleg, seier Johnsen.

