Kong Harald om gjestearbeidarar: – Utan dei hadde Noreg stoppet opp

– Utan dei hadde Noreg stoppa opp, kommenterte kong Harald då han og dronninga besøkte verftet Havyard i Hyllestad onsdag.

Kommentaren fall etter at ordførar Kjell Eide (Ap) hadde understreka kor avhengig kommunen og skipsverftet er av utanlandsk arbeidskraft.

Bruken av utanlandsk arbeidskraft var eitt av fleire tema på møtet, og verftsdirektøren ved Havyard, Karsten Sævik, slo fast at dei ikkje hadde klart seg utan polske gjestearbeidarar under pandemien.

– Det er heilt sikkert. Prosjekta som vi held på med, hadde fått full stopp. Vi måtte ha permittert. Men heldigvis har vi klart å halde det gåande, ikkje heilt som normalt, men nesten som normalt. Vi er ganske forseinka, over 100 dagar i kalendertid, sa Sævik.

Koronautbrot

Havyard-verftet fekk mykje merksemd i fjor haust då det vart ramma av eit massivt koronautbrot. På kort tid vart 96 av arbeidarane på verftet smitta.

– Eg er interessert i kva de gjorde, eigentleg, undra kong Harald om kommunen som måtte stengje ned den største arbeidsplassen sin.

Eide og Sævik fortalde at dei der og då fekk litt panikk. Men i ettertid meiner dei òg at kommunen var heldige, sidan smitten aldri ramma barnehagen eller skulen.

I etterkant har det ikkje vore eit einaste smittetilfelle i Hyllestad.

Ifølgje ordføraren var språk og kommunikasjon ei utfordring i tida rundt utbrotet. Han seier at det var vanskeleg å gi informasjon, og at ikkje alle skjønte at dei var smitta.

– Dei skjønte ikkje språket, og det var eit stort problem, seier han.

Takkar polske arbeidarar

Samtidig er både ordføraren og direktøren takksame for innsatsen til det som stort sett er polske gjestearbeidarar.

– Eg må takke polakkane for at dei hjelpte oss gjennom. Dei gjekk utvida rotasjonsordningar lenge, før dei fekk lov å reise heim og besøkje familien. Dei gjekk stort sett frå jul og heilt fram til påske. Ein stor takk til dei polakkane vi har fått lov å ha her, sa Sævik.

Då verftet starta opp drifta igjen, var det med minimal bemanning.

– Då jobba folk hardt, for å seie det sånn. Dei jobba veldig, fortalde Eide om tida etter utbrotet, ifølgje Ytre Sogn.

Genialt samarbeid

Samtalen handla òg om skipsbygging og utfordringane med å drive eit skipsverft i Noreg.

På verftet i Hyllestad er dei no inne i ein omstillingsfase, der dei skal slutte å byggje nye båtar og gå over til ombygging og reparasjon.

Sæle ser optimistisk på framtida, mykje på grunn av eit unikt samarbeid mellom aktørar i den norske marknaden.

– Dette tette samarbeidde og dei tette relasjonane mellom reiarlaga, sjøfolka til reiarlaga og leverandørane, det er genialt i Noreg, sa verftsdirektøren.

– Finn du det berre i Noreg, spurde dronning Sonja.

– Det finn du berre i Noreg, svarte Sæle kontant, ifølgje Ytre Sogn.

Kongeparet er for tida på ein tre dagar lang tur på Vestlandet. Tysdag var dei i Flåm, onsdag i Hyllestad og torsdag besøkjer de Florø.

Hovudtema for turen er korleis folk og lokalsamfunn har handtert koronapandemien.

