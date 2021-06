Her er dei venta lettane i trinn tre av gjenopningsplanen

innenriks

* Breiddeidrett: Utandørs kan breiddeidretten, kultur- og fritidsaktivitetar for vaksne over 20 år gjennomførast slik at deltakarar ikkje treng å rette seg etter tilrådinga om 1 meters avstand der det er nødvendig for normal utøving av aktiviteten. Det opnar for trening i kontaktidrettar.

* Barn og unge: Unge under 20 år kan delta i konkurransar og på arrangement på tvers av kommunegrensene både innandørs og utandørs.

* Inn og utreise: Det globale reiserådet blir avvikla dersom det er smittevernmessig forsvarleg, og blir erstatta av reiseråd til spesielt ramma land. Det blir opna for prioriterte grupper arbeidsreisande og utvida tilgang til familiebesøk.

* Private arrangement: Grensa for kor mange som kan samlast på offentleg stad eller i leigde lokale, blir auka til 50 personar både inne og ute.

* Serveringsstader: Skjenkestoppen ved midnatt blir oppheva, men det er krav til avstand, redusert tal på gjester og registrering av gjestene.

* Sosial kontakt: Det blir oppmoda til å møtast utandørs, medan grensa for kor mange ein får råd om å ha på besøk, blir auka frå 10 til 20. Dersom alle gjestene kjem frå same husstand, kan ein vere fleire. Beskytta blir ikkje rekna med, men avstandsrådet gjeld.

Kjelde: Regjeringas gjenopningsplan

(©NPK)