Forbrukarrådet: SAS skuldar kundane millionar

innenriks

Når eit flyselskap avlyser reisa di, er det reglar for kva du har krav på. Du skal kunne få tilbake det billetten kosta, men det kan òg vere snakk om tilleggserstatning. Det får du likevel ikkje viss årsaka til kanselleringa er noko flyselskapet ikkje rår over, som uvêr eller opptøyar.

SAS har meint at dei ikkje kan noko for at det blir streik, og derfor ikkje skal utbetale erstatning til streikeramma passasjerar, etter pilotstreiken i 2019. Forbrukarrådet har likevel meint at ein streik ikkje er ei ekstraordinær hending.

I den siste kvartalsrapporten frå flyselskapet kjem det fram at SAS bereknar kravet passasjerane har til maksimum 150 millionar svenske kroner for konsernet totalt. Forbrukarrådet peikar på at SAS tidlegare har sagt at dette dreier seg om 1,18 milliardar kroner.

Får støtte av EU-domstol

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet meiner at ein ikkje står like makteslaus overfor eigne tilsette som overfor vêrgudane. Etter rådet si meining skuldar derfor SAS pengar til kundane som vart ramma av streiken. Det har EU-domstolen sagt seg samd i.

For då eit slikt krav kom opp som ei sak i Attunda tingsrett i Sverige, vart det innhenta råd frå EU-domstolen. Dommen fastslår at streik ikkje fritek flyselskap frå å utbetale erstatning til passasjerane sine.

– SAS skuldar ikkje passasjerane pengar

Pressesjef John Eckhoff i SAS meiner derimot at flyselskapet ikkje skuldar passasjerane pengar. I samsvar med reglane fann SAS alternativ transport, og har kompensert dei ramma passasjerane for ekstrautgifter som oppstod i samband med streiken, opplyser han til NTB.

– SAS' utgangspunkt har heile tida vore at streik er eit ekstraordinært omstende, som betyr at passasjerar ikkje har krav på ekstra standardkompensasjon. Skandinaviske tilsynsstyresmakter og tvisteløysingsorgan har alle vurdert at streiken var ei ekstraordinær hending, seier han.

Medan ein har venta på avgjerda frå EU-domstolen, er det 30–40 saker som har lege på vent i Flyklagenemnda. Når vedtaka kjem derfrå, blir dei sjølvsagt følgde, opplyser han.

Overraskande EU-dom

Eckhoff seier vidare at konklusjonen frå EU-domstolen, som kom i vår, var svært overraskande. SAS vil følgje dommen. Det betyr at reisande kan ha rett til å søkje om kompensasjon for avlyste flyreiser i samband med pilotstreiken i 2019.

– Det føreset at du hadde ein stadfesta booking som vart kansellert på grunn av pilotstreiken. Då kan du søkje via SAS' nettsider, seier han.

Forbrukarrådet på si side ber no dei som vart ramma av streiken, om å krevje SAS for det dei skuldar. Blyverket opplyser at ein kan rekne seg fram til beløpet på Forbrukarrådets flykalkulator.

(©NPK)