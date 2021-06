Ein person alvorleg skadd i utforkøyrsle i Nome

innenriks

Søraust politidistrikt opplyste først at fem personar var i bilen, og at luftambulanse var rekvirert, men litt etter klokka tre natt til torsdag opplyste politiet at det dreidde seg om i alle fall sju personar, som alle er sende til sjukehuset i Telemark for nærare undersøkingar.

– Politiet undersøkjer om nokon frå ulykkesbilen har stukke frå staden, skriv politiet på Twitter.

Ifølgje innsatsleiar på staden, Tor Einar Bakken, mistenkjer politiet at det har vore fleire personar i bilen. Ein person vart sett springande frå staden etter ulykka, skriv Telemarksavisa.

– Det er ein varebil der fleire personar har vore usikra og har vorte slengde rundt i kassebilen. Vi mistenkjer at dei har halde stor fart, det har vore mykje energi, seier Bakken og stadfestar at ein person vart alvorleg skadd og vart henta med luftambulanse.

Det dreier seg om ein einsleg bil som køyrde utanfor vegkanten i Hantovegen i Lunde. Politiet undersøkjer omstenda rundt ulykka nærare.

Meldinga om utforkøyrsla kom til politiet klokka eitt natt til torsdag.

